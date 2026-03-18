Гвардиола назвал сложнейшего соперника за время его работы в «Манчестер Сити»

Пеп не считает «Реал» самым сложным соперником в «Сити»: «Ливерпуль» Клоппа. «Мадрид» выбивал нас чаще, но у нас примерно равные показатели»
Пеп Гвардиола назвал самого сложного соперника за время его работы в «Манчестер Сити».
Прошлой ночью «горожане» вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Реалу» (0:3: 1:2). «Сити» вылетает от мадридцев третий сезон подряд.
– «Реал» – самый сложный соперник вашей карьере в «Манчестер Сити»?
– Нет. «Ливерпуль» Клоппа. Вы были в Испании, и вы не знаете, как это было. «Реал»… Они выбивали нас чаще, но у нас примерно равные показатели, и они знают, как мы играли», – сказал Гвардиола.
