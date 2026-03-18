Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов всех времён среди тренеров после ответного матча 1/8 финала главного еврокубка с мадридским «Реалом» (1:2). Напомним, «горожане» вылетели из ЛЧ по итогам двухматчевого противостояния (по сумме двух встреч — 1:5).

Как сообщает аккаунт Madrid Zone в соцсети X, Гвардиола стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, выбывшим из турнира от одной и той же команды три сезона подряд. Ранее в сезоне-2024/2025 команда из Манчестера уступила «Реалу» в стыковом раунде плей-офф (общий счёт — 2:3), в сезоне-2023/2024 — в четвертьфинале (4:4, 3:4 пен.).

Отметим, что команда Гвардиолы вылетела от «Мадрида» в четвёртом плей-офф ЛЧ за последние пять сезонов.