Сенегал лишили победы в Кубке Африки

Сборную Сенегала лишили победы в Кубке африканских наций по футболу-2026, первой на турнире стала команда Марокко. Об этом сообщается на сайте Конфедерации африканского футбола (CAF).

Сенегальцев лишили трофея за то, что на 98-й минуте они ушли с поля в знак протеста против пенальти в их ворота. Команда вернулась спустя 13 минут, после чего игрок марокканцев Браим Диас не реализовал 11-метровый удар.

Сборная Сенегала выиграла в финале Кубка африканских наций со счетом 1:0. Марокканцы, в свою очередь, подали апелляцию, которая была удовлетворена.

Сенегальцы, согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте CAF, нарушили статьи 82 и 84 регламента Кубка африканских наций. За это им присудили техническое поражение со счетом 0:3.