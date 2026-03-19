«Сельта» в большинстве победила «Лион» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лион» (Франция) и «Сельта» (Испания). Игра прошла на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра выступил Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч во встрече забил защитник «Сельты» Хави Руэда на 61-й минуте. На 90+3-й минуте форвард гостей Ферран Жутгла забил второй мяч, установив окончательный счёт — 2:0. Испанская команда играла в большинстве с 19-й минуты встречи. Прямую красную карточку получил защитник «Лиона» Мусса Ньякате.

В первом матче 1/8 финала турнира команды не выявили победителя, сыграв со счётом 1:1. Таким образом, испанская команда вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.