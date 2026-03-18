Вратарь «Краснодара» Агкацев: мечтаю, чтобы каждая игра была, как с ЦСКА

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался по итогам ответного матча с ПФК ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Быки» на своём поле разгромили армейцев со счётом 4:0. Команда Мурада Мусаева обыграла соперника по сумме двух матчей с общим счётом 5:3 и вышла в финал Пути РПЛ. ЦСКА вылетел в Путь регионов.

— Удивило отсутствие работы в матче?

— Я мечтаю, чтоб каждая игра была такой, как ЦСКА. Главное, чтоб сзади на ноль.

— Какой ответ дал «Краснодар» на сегодняшние провокации?

— Отвечать нужно голами и победой, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.