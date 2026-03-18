Опубликована речь владельца "Краснодара" в раздевалке после победы над ЦСКА

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий обратился к команде после разгома ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (4:0). Пресс-служба Кубка России опубликовала видео с речью Сергея Галицкого из раздевалки "Краснодара".

Вчера, 17 марта, в ответном полуфиналк Пути РПЛ Кубка России краснодарская команда одержала разгромную победу над московским ЦСКА. Встреча проходила на стадионе "Ozon Арена" и закончилась со счетом 4:0. Таким образом "быки" отыгрались после поражения 1:3 и вышли в следующий раунд турнира.