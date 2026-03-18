Кордоба не хочет говорить ни о чем, что связано с ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил «Матч ТВ», что не хочет говорит о ЦСКА и связанных с московской командой вещах.

«Краснодар» во вторник в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России дома разгромил ЦСКА (4:0) и по сумме двух игр (1:3 в первом матче) вышел в следующий раунд турнира. После первой игры в Москве полузащитник «быков» Эдуард Сперцян попросил рассмотреть поведение болельщиков армейцев на предмет расизма по отношению к Кордобе. КДК РФС изучил обстоятельства инцидента и оштрафовал ЦСКА на миллион рублей.

— Как отреагировали на ситуацию с оскорблениями в первом матче? Послужило ли это дополнительной мотивацией?

— Я правда не хочу говорить ни о чем, что связано с ЦСКА.

— Какая мотивация на весеннюю часть? Реально ли выиграть два трофея?

— Вы все увидите, — сказал Кордоба «Матч ТВ».

В финале Пути РПЛ «Краснодар» сыграет с победителем пары «Спартак» — «Динамо» (Москва), в первой игре сильнее оказались «бело‑голубые» — 5:2.

