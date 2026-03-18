Российский футболист рассказал, чего не хватает на стадионах в США

Экс-игрок академии «Локомотива» и сербских клубов, ныне полузащитник американского «Чарльстона» Кирилл Пахомов высказался о спорте в США.

«Мне ближе европейский подход. Я раз пять ходил на матчи НБА, бывал на НХЛ и мати МЛС. Всё выглядит прекрасно: инфраструктура, стадионы — всё на высшем уровне. Любая еда, которую ты только можешь представить, есть. Пиццы, алкогольные коктейли, дети играют в PlayStation в перерыве — матчдэй устроен прекрасно. Но лично мне не хватает в США не хватает культуры боления. Ты приходишь на НБА, и ты как в кинотеатре. Люди встают, покупают попкорн или хот-доги и снова смотрят. Матч проходит в полувялом ритме, хоть и игроки нереального уровня. Мастерство видно, вопрос не в этом. Но атмосфера такая… В паузах какая-то музыка, как реклама, кто-то постоянно встаёт что-то купить или в туалет. В Сербии я был на матчах баскетбольного «Партизана», и атмосфера там просто нереальная: внутри арены и баннеры, и файеры, нереальное боление — все на ногах. А людей там вообще больше, чем вмещает в себя арена. В США всё на высшем уровне, но этого мне не хватает. Но я поймал себя на мысли, пока об этом говорил. Возможно, такая же культура боления, как в Европе, не повысила бы интерес к спорту в США. Вероятно, местным это и не нужно — им нравится, как всё устроено. Американцы приходят на матчи семьями, у них куплены сезонные абонементы, знают сидящих рядом людей. Для них это как развлечение. Видимо, это то, что им нужно, их культура — и они довольны. Каждому своё, проблем нет», — сказал Пахомов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кириллу Пахомову 25 лет. Он родом из Курска. С 2023 года российский хавбек выступает в США.