Губерниев о шансах «Спартака» после 2:5 с «Динамо»: «Чудеса бывают, в российском футболе особенно»
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы «Спартака» в противостоянии с «Динамо» в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
В первом матче бело-голубые разгромили красно-белых со счетом 5:2. Сегодня команды проведут ответную игру на «Лукойл Арене».
— Может ли «Спартак» отыграть три мяча у «Динамо»?
— Вообще «Спартак» атакующая команда. Кубок — очень интересная история, все может быть. Но будет очень трудно, мягко говоря.
Чудеса бывают, в российском футболе особенно. Сейчас у нас он очень непредсказуемый в хорошем смысле. Главное, чтобы все держали себя в руках, — сказал Губерниев.
