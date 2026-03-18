Сперцян ответил полузащитнику ЦСКА

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал высказывания полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

© Rusfootball

"Матвей хороший футболист, молодой, у него большое будущее, но, может быть, он услышит мой совет или ему уже посоветовали — не надо никогда так говорить про другие команды. Лучше концентрироваться на футболе", сказал Сперцян.

Вчера, 17 марта, состоялся ответный матч между "Краснодаром" и ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Игра на "Ozon Арене" завершилась разгромной победой "быков" со счетом 4:0. Таким образом по сумме двух встреч краснодарская команда прошла в следующий этап турнира.

Напомним, после первой игры. в которой "армейцы" выиграли со счетом 3:1, полузащитник Матвей Кисляк заявил, что "Краснодар" не умеет проигрывать.