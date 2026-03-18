Тренер ПСЖ назвал Сафонова "вратарем высшего уровня"

Французскому футбольному клубу "Пари Сен-Жермен" повезло иметь вратарей высшего уровня, которыми являются россиянин Матвей Сафонов и француз Люка Шевалье. Об этом заявил главный тренер ПСЖ Луис Энрике, комментарий которого приводит газета Le Figaro.

Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ на выезде обыграл "Челси" со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, в первой игре парижане одержали домашнюю победу со счетом 5:2. Ворота ПСЖ в обеих играх защищал Сафонов.

"В Лиге чемпионов невозможно победить на выезде, особенно в плей-офф, без вратаря высшего уровня. У нас есть Сафонов, а также Шевалье. Мне повезло иметь таких хороших вратарей", - сказал Энрике.

В четвертьфинале ПСЖ сыграет с победителем противостояния между английским "Ливерпулем" и турецким "Галатасараем". В первом матче в Стамбуле хозяева одержали победу со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 18 марта. Первый четвертьфинальный матч пройдет 7 или 8 апреля, ответный - 14 или 15 апреля.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале предыдущего турнира французская команда со счетом 5:0 разгромила итальянский "Интер".