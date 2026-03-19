Экс-футболист ответил, стоит ли ЦСКА увольнять Челестини

Бывший российский футболист Алексей Попов высказался о возможной отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

- Уволить тренера будет неправильным шагом. ЦСКА — самая прессингующая команда лиги, я вижу, как она бежит, как играет. "Динамо" первый тайм играло в большинстве и не знало, что делать, а ЦСКА их душил. Это говорит о том, что команда стабильная и сильная, но не хватает нападающего, - приводит слова Попова "Матч ТВ".

Напомним, что Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА летом прошлого гола, сменив на этом посту Марко Николича, который ушел в греческий АЕК. Под руководством швейцарца красно-синие завоевали Суперкубок России.

После зимней паузы "армейцы" потерпели поражение в трех матчах Российской Премьер-Лиги кряду, а также уступили "Краснодару" в двухматчевом противостоянии (3:5) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА предстоит сыграть с победителем пары "Крылья Советов" - "Локомотив" в полуфинале нижней сетки турнира.