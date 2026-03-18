Защитник "Краснодара" высказался об удалении игрока ЦСКА Рейса

Футболист "Краснодара" Валентин Пальцев прокомментировал удаление игрока ЦСКА Матеуса Рейса в матче Кубка России.

"Я с ним боролся без рук, спровоцировал на удар, он ударил меня плечом и получил красную. Понимал, что последует красная, потому что это был намеренный удар. Думаю, что это 100-процентная красная карточка", - сказал Пальцев в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 17 марта, состоялся ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Встреча завершилась победой подопечных Мурада Мусаева со счетом 4:0. По сумме двух встреч сильнее оказались "быки" (5:3).

Матеус Рейс был удален в компенсированное к первому тайму время.