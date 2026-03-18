Подсчитано, сколько билетов продано на полуфинал КР "Спартак" - "Динамо"

В пресс-службе "Спартака" ответили, сколько билетом удалось реализовать на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против "Динамо".

"Сейчас на матч с "Динамо" реализовано 36 тысяч билетов. До солд-аута осталось совсем немного — ждем каждого болельщика красно-белых сегодня на стадионе. Вы — часть команды!" - сказали "Чемпионату" в пресс-службе клуба.

Московское дерби между "Спартаком" и "Динамо" в рамках ответного матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России состоится сегодня, 18 марта. Матч пройдет на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена", начало игры в 20:45 по столичному времени.

Напомним, первая встреча между командами проходила на "ВТБ Арене" и завершилась поражением "Спартака" со счетом 2:5.