Футболист «Ростова» назвал основные проблемы команды

Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил «Матч ТВ», что команда испытывает проблемы после возобновления чемпионата из‑за ненадежной игры в обороне и частых удалений.

После зимней паузы «Ростов» набрал одно очко в трех матчах МИР РПЛ, сыграв 1:2 с «Краснодаром», 1:1 с «Балтикой» и 0:1 с московским «Динамо». Игру против «Краснодара» дончане заканчивали вдевятером, против «бело‑голубых» — вдесятером. Также команда вылетела из розыгрыша FONBET Кубка России, уступив махачкалинскому «Динамо» (0:2) в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов.

— Неудачно начали второй круг, почему?

— В целом играем неплохо, но пока очков не набираем. Надо свести к минимум ошибки, в том числе удаления. Основное проблемы — слишком много удаляемся и пропускаем ненужные голы. Это мешает побеждать, нужно стараться избегать красных карточек и надежнее играть в обороне, — сказал Вахания «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 22 очка после 21 сыгранных туров РПЛ и занимает 11‑е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче команда сыграет в гостях с «Ахматом» 21 марта.

