Экс-тренер ЦСКА объяснил поражения команды

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о выступлении команды после возобновления сезона.

Российский специалист заявил, что у команды есть проблемы в обороне и сыгранности.

"В обороне есть проблемы. Дивеев ушел - сразу провал. Пока нет сыгранности. Наверное, потому что много новичков. Пока они, похоже, не могут принять философию игры ЦСКА. Где-то идёт перестройка, и это все сказывается. Хотели укрепиться, но пока выходит наоборот", - сказал Тарханов "Матч ТВ".

Вчера, 17 марта, в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России состоялся ответный матч московского ЦСКА против "Краснодара". Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 0:4. По сумме двух встреч победу одержали "быки" (5:3).

После возобновления сезона "армейцы" суммарно провели 5 матчей во всех турнирах: одержали 1 победу и потерпели 4 поражения.