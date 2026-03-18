Дик Адвокат нашел новую работу в футболе

Нидерландский специалист Дик Адвокат будет оказывать консультативную поддержку главному тренеру «Фейенорда» Робину ван Перси до конца сезона, сообщается на официальном сайте роттердамской команды.

«Я хотел бы помочь «Фейеноорду», и Робину ван Перси в частности, хорошо завершить этот сезон. Я знаю Робина почти двадцать лет, и у нас всегда были хорошие отношения», — отметил Адвокат.

78‑летний Адвокат не будет находиться на тренерской скамейке во время матчей - специалист будет помогать ван Перси советами и не займет официальную должность в клубе.

Примечательно, что месяц назад Адвокат объявил о завершении футбольной карьеры - в конце февраля тренер покинул пост главного тренера сборной Кюрасао из‑за проблем со здоровьем у его дочери. Под его руководством команда этой страны впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира.

Адвокат ранее тренировал сборные Нидерландов, Сербии, Бельгии, Южной Кореи, Ирака.

Возглавлял такие клубы как петербургский «Зенит», турецкий «Фенербахче», английский «Сандерленд», ПСВ, «Фейеноорд» и другие команды.

«Фейеноорд» в 27 матчах чемпионата Нидерландов набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице, лидирует ПСВ - 68 баллов.