Вратарь "Селтика" может завершить карьеру из-за травмы

Голкипер шотландского «Селтика» и сборной Дании Каспер Шмейхель заявил, что может закончить карьеру футболиста из‑за серьезной травмы плеча.

«Возможно, я сыграл свой последний матч. Я футболист с самого рождения. Такая мысль опустошает. Сейчас очень, очень трудно это осознать», — приводит слова 39‑летнего Шмейхеля Daily Mail.

Датчанин получил повреждение в составе национальной сборной в прошлом году, а в феврале текущего года в игре Лиги Европы против «Штутгарта» усугубил его.

Шмейхель отметил, что порвал бицепс, вращательную манжету плеча, вывихнул плечо и разорвал суставную губу.

Теперь голкиперу потребуется две операции. 10–12 месяцев займет процесс восстановления.

Шмейхель выступал за французскую «Ниццу», бельгийский «Андерлехт», английские клубы «Манчестер Сити», «Лидс» и «Лестер».

В составе «Лестера» голкипер стал чемпионом АПЛ-2016 и обладателем Кубка Англии-2021.

Шмейхель провел 120 матчей за национальную команду.