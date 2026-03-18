Денис Глушаков: «Не представляю, чтобы я сидел в Госдуме и что-то обсуждал. Сейчас не считаю, что я грамотный политик»

Sports.ru

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможной карьере в политике.

Глушаков ответил, видит ли себя в политике
© Sports.ru
«Вижу ли я себя в политике? Таких целей у меня не было, но время покажет. Может быть, жизнь занесет туда и я этому не удивлюсь. Сейчас я не считаю, что я грамотный политик. Не представляю, чтобы я сидел в Госдуме и что-то обсуждал. Мне надо находится в постоянном движении. Вот езжу по различным форумам, общаюсь с людьми. Хочу, чтобы это помогало развивать наш спорт», – сказал Глушаков.
Sports.ru: главные новости
