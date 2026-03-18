Экс-тренер "Краснодара" ожидает увольнения Челестини

Бывший тренер "Краснодара" Сергей Ташуев высказался о наставнике ЦСКА Фабио Челестини.

Российский специалист не удивится, если Фабио Челестини уволят из ЦСКА.

"Что касается возможной отставки Челестини, то всегда появляются слухи об этом после серии поражений. Я тоже в "Ахмате" занял пятое место, потом случились четыре поражения, я ушёл. Такова тренерская судьба. Сегодня тебе поют дифирамбы, а завтра - уволят. Поэтому не удивлюсь, если с Челестини будет также", - сказал Ташуев "Советскому спорту".

Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. После возобновления сезона "армейцы" суммарно провели 5 матчей во всех турнирах: одержали одну победу и потерпели четыре поражения. Соглашение со швейцарским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.

На данный момент московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 21 матче.