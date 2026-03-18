Вратарь "Реала" может пропустить дерби с "Атлетико"

Куртуа пройдет обследование в четверг, его участие в дерби с «Атлетико» под вопросом. Вратаря «Реала» заменили в перерыве матча с «Ман Сити»
Участие вратаря «Реала» Тибо Куртуа в дерби с «Атлетико» по-прежнему под вопросом.
Бельгиец был заменен в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1), вместо него в игру вступил Андрей Лунин. Сообщалось, что у Куртуа перегруз приводящей мышцы бедра – он почувствовал дискомфорт еще во время предматчевой разминки.
Как сообщает As, сегодня «Реал» решил предоставить Куртуа отдых. Планируется, что голкипер пройдет медобследование в четверг, чтобы наиболее точно определить характер и степень повреждения.
Матч «Реала» с «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье, 22 марта.
