Игрок "Краснодара" назвал причину крупной победы над ЦСКА

Футболист "Краснодара" Жоау Батчи высказался о победе над ЦСКА в Кубке России.

Футболист заявил, что "Краснодар" одержал крупную победу над ЦСКА благодаря своему настрою.

"ЦСКА так против нас сыграл сегодня, потому что мы сегодня вышли на поле очень заряженными и подготовленными. Когда мы выходим на поле с таким настроем, очень сложно любому сопернику против нас играть", - сказал Батчи "Чемпионату".

Вчера, 17 марта, состоялся ответный матч Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 4:0 и вышли в финал по сумме двух встреч. Жоау Батчи оформил дубль, забив два гола во втором тайме.