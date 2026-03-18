«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о переходе нападающего «Аякса»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» установил официальный контакт с амстердамским «Аяксом» относительно потенциального трансфера молодого нападающего Мика Годтса. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в социальной сети X.

В текущем сезоне 20-летний бельгийский вингер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и 11 результативных передач. Его текущий контракт с «Аяксом» действует до лета 2029 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €25 млн. В амстердамском клубе отметили, что в услугах Годтса заинтересованы несколько топ-клубов европейских чемпионатов.