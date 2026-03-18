Сборная из Европы готова провести матч с Россией

Директор по международным связям Федерации футбола Кипра Адонис Прокопиу высказался о возможном матче с Россией.

Директор по международным связям Федерации футбола Кипра заявил, что национальная команда готова сыграть с Россией в июне.

"У нас есть один запланированный соперник на июнь, мы ждем подтверждения от второй сборной. Если не сумеем с ними договориться, то будет свободная дата для игры со сборной России в июне. Для нас не проблема сыграть с Россией", - сказал Прокопиу Sport24.

Национальная команда Кипра занимает 128-е место в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строчке.

Напомним, сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.