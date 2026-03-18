"Сокол" объявил о назначении нового тренера

Стал известен приемник Младена Кашчелана.

Как сообщает пресс-служба "Сокола", наблюдательный совет клуба принял решение о назначении главным тренером Евгения Харлачева. Специалист прибыл в Саратов и подписал с контракт до конца сезона 2026/2027.

52-летний наставник уже работал с бело-синими с июня 2022 по май 2023 года и помог завоевать команде путевку в Первую лигу.

Напомним, 16 марта саратовский клуб сообщил о расторжении соглашения по соглашению сторон с Младеном Кашчеланом, возглавлявшим "Сокол" с апреля 2025 года.