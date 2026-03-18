«Зениту» предложили оштрафовать Соболева

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов предложил «Зениту» оштрафовать нападающего Александра Соболева за празднование гола с маской для ныряния в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0). Форвард таким образом ответил на троллинг со стороны красно-белых в предматчевом ролике. Однако за это празднование Соболев получил жёлтую карточку.

