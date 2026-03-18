Вендела обвинили в умышленной атаке против игрока "Спартака"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об эпизоде с участием полузащитника "Зенита" Вендела в матче 21-го тура РПЛ против "Спартака".

"А еще Вендел по животу ударил человека ногой… То ли Карасев пожалел, то ли не увидел. Сам факт — Вендел умышленно это делал. Уже эпизод прошел, и это был его лишний ход", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В одном из моментов матча 21-го тура РПЛ бразильский хавбек "Зенита" Вендел нанес удар ногой в грудь полузащитнику московского "Спартака" Роману Зобнину, когда оба игрока оказались на газоне. Главный судья встречи Сергей Карасёв ограничился предупреждением для Вендела, показав ему желтую карточку на 20-й минуте.