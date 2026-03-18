Экс‑футболист «Спартака» рассказал о тренерских особенностях Ваноли и Абаскаля

Экс‑футболист «Спартака» Толстопятов: «Ваноли эмоционально настраивал перед играми. Абаскаль переставлял фишки»
Защитник футбольной академии московского «Спартака» Николай Толстопятов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о тренерских особенностях ранее возглавлявших «красно‑белых» иностранных специалистов Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаля.
Толстопятову 23 года, в «Спартаке» он числился до лета 2024 года, когда перешел в «Нефтехимик». Будучи игроком «Спартака», Толстопятов был арендован КАМАЗом, «Пари НН» и «Соколом».
Итальянец Ваноли был главным тренером «Спартака» в 2022 году, а испанец Абаскаль — в 2022–2024 годах.
— Запомнилось, как Ваноли настраивал перед играми на установке: эмоционально, может, даже с агрессией. Даже я с установки выходил — мотивация запредельная, настрой боевой. Он как‑то умел завести, передать свой настрой, поднять градус в каждом.
— Что у Абаскаля?
— Активный. В тренировочном процессе все время ходил по полю, индивидуально объяснял, пытался свою мысль донести какую‑то, переставлял фишки, показывал, кто где должен быть, куда отдавать. Переводчик был, который за ним ходил и громко переводил.
— Ты с ним общался один на один?
— Перед отъездом в КАМАЗ в аренду. Он сказал мне речь на путь‑дорогу в новую команду.
— Что сказал?
— Сказал, что данные есть, надо получить больше игровой практики и что ждет, чтобы я вернулся, — сказал Толстопятов в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.
В текущем сезоне на счету Толстопятова 27 матчей во всех турнирах и 1 гол.
