Кварацхелия похвалил Сафонова после победы ПСЖ

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отметил игру голкипера Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась победой парижан со счётом 3:0, что в совокупности с результатом первой игры (5:2) обеспечило команде выход в четвертьфинал.

«Матвей был великолепен сегодня вечером. Даже когда мне вручили трофей лучшего игрока матча, я не думал об этом, потому что он провёл потрясающую игру и сделал столько сейвов. Отлично сыграл. Мы рады, что он с нами», — приводит слова Кварацхелии Get French Football News.

Сафонов совершил девять сейвов, после его выноса и ошибки защитника лондонцев Мамаду Сарра Кварацхелия открыл счёт на шестой минуте. В текущем сезоне Сафонов провёл за французский клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и шесть раз сыграл «на ноль».