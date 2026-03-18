Кордоба высказался о расизме в свой адрес

Кордоба о расизме в свой адрес: «Я не похож на Винисиуса. Меня пытались остановить разными варварствами, но я продолжал готовиться – этот шум меня нисколько не пугает»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о расистских скандале в матче с ЦСКА.
«Краснодар» во вторник в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России дома разгромил ЦСКА (4:0) и по сумме двух игр вышел в следующий раунд турнира.
В первом матче «быки» уступили ЦСКА (1:3). После игры капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Кордоба подтвердил это: «Снова расисты». КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей.
– После первого кубкового матча с ЦСКА вас сравнивали с Винисиусом Жуниором. Как реагируете на такое?
– Я понимаю, что люди могут говорить подобные вещи. Они могут говорить все что угодно. Я фокусируюсь на том, что хочу. Я знаю, кто я.
Конечно, я никоим образом не похож на Винисиуса. Меня пытались остановить разными варварствами, многими подобными вещами, но я продолжал готовиться – этот шум меня нисколько не пугает, – заявил Кордоба.
Потолок зарплат в женской НБА вырастет с 1,5 до 7 млн долларов: стали известны детали нового коллективного соглашения
Нико Росберг поздравил Антонелли: «Есть параллели со мной, продолжу за тебя переживать»
Форвард СКА Бландиси о Петербурге: «Красивый город. Посетил Исаакиевский собор, еще несколько храмов и Эрмитаж. Это особенное место с большой историей»