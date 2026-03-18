Мажич высказался об отмене удаления футболиста «Балтики» в матче с ЦСКА

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич объяснил в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР, почему арбитр Кирилл Левников принял верное решение, отменив красную карточку, показанную нападающему «Балтики» Тентону Йенне в матче 21‑го тура МИР РПЛ с ЦСКА.

Встреча проходила в Калининграде 14 марта и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На 49‑й минуте Левников показал красную карточку Йенне за фол на игроке армейцев Жоао Викторе. После просмотра VAR судья изменил свое решение и предъявил футболисту «Балтики» желтую карточку.

— Здесь нужно акцентировать внимание на том, в какой манере игрок шел в единоборство. Игрок «Балтики» был на высокой скорости. Рекомендации судьям — они должны следовать своему первому чувству. По эфиру казалось, что это красная карточка. Поэтому есть преимущество использования видеотехнологий. Либо да, либо нет. Был риск, шел на скорости, не было контакта на красную карточку. Судьи VAR правильно обсуждали момент, пригласили главного судью к монитору, верно отменена красная карточка и показана желтая, — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

На 15‑й минуте голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в верховой борьбе за мяч в своей штрафной столкнулся с защитником «Балтики» Натаном Гассама, нарушение зафиксировано не было.

— Игрок «Балтики» сыграл головой, мяч летит за пределы поля. Чтобы назначить пенальти или пригласить судью к монитору, должны быть действия в безрассудной манере. Можем сказать, что это был контакт по неосторожности, не было влияния на игрока «Балтики». Для меня это фол по неосторожности, не было безрассудности. Нет пенальти. Для меня правильное решение, — отметил Мажич.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.