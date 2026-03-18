Юран шуткой ответил на вопрос, когда возглавит «Спартак»

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран ответил на вопрос, когда он возглавит московский «Спартак».

© Чемпионат.com

— Когда в «Спартак»?

— Они боятся — вдруг чемпионами станем, — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент столичной командой руководит испанский специалист Хуан Карлос Карседо, присоединившийся к красно-белым в январе 2026 года. Ранее наставник тренировал кипрский «Пафос».

После 21 матча в Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 46 очков.