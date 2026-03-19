Семак ответил, не стыдно ли ему за победу над "Динамо"

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции признался, что ему не стыдно за победу над махачкалинским «Динамо» в первом этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.

«За эту победу абсолютно не стыдно. Она абсолютно заслуженная. Естественно, мы хотели забить и с игры. Моменты для этого были. Был прекрасный момент и у Дивеева, и выход один на один у Луиса… Нужно реализовывать. Но мы играли против Махачкалы, которая почти не пропускает, не надо их недооценивать», — заявил он.

18 марта «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил ударом с пенальти Джон Дураню Он отличился на восьмой компенсированной к первому тайму трибуне. Ряд экспертов назвал этот 11-метровый удар очень спорным.

«Зенит» пробился в следующий раунд Кубка России, где встретится с московским «Спартаком», не сумевшим справиться с московским «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ. Махачкалинское «Динамо» покинуло турнир.