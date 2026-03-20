«Бетис» разгромил «Панатинаикос» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались испанский «Бетис» и греческий «Панатинаикос». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Тобиас Штилер. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Счёт в матче открыл Айтор Руибаль. Нападающий испанской команды отличился в начале встречи, на восьмой минуте. В конце первого тайма, на 45+1-й минуте, полузащитник Софьян Амрабат увеличил преимущество «Бетиса». Форвард Кучо Эрнандес сделал счёт разгромным во втором тайме, на 53-й минуте. На 66-й минуте Антони установил окончательный счёт – 4:0.

Первая игра закончилась победой «Панатинаикоса» со счётом 1:0. Тем самым «Бетис» выиграл с общим счётом 4:1 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.