Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились последние участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Ими стали: "Барселона", "Атлетико" (оба - Испания), "Ливерпуль" (Англия) и немецкая "Бавария".

© Российская Газета

Полностью четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

"Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия)

"Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Барселона" (Испания) - "Атлетико" (Испания)

"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)

Первые матчи 1/4 финала пройдут 7-8 апреля, ответные - 14-15 числа.

На стадии 1/8 финала некоторые гранды достаточно уверенно прошли дальше, не испытав больших проблем. Но были и те, у кого все решилось в ответных матчах. В частности, "Барселона" и "Ливерпуль".

Каталонцы едва спаслись от поражения в первой встрече в Англии с "Ньюкаслом", забив с пенальти - 1:1. "Сороки" верили, что им по силам побороться с фаворитом на "Камп Ноу". Однако сражались гости до перерыва, после чего все для них пошло не так.

В стартовые 45 минут команды забили пять мячей на двоих - 3:2 в пользу "Барселоны". Во второй половине солировали "сине-гранатовые", сокрушившие соперника со счетом 7:2. По дублю оформили Рафинья с Робертом Левандовским, голы в свой актив у победителей также записали Ламин Ямаль, Марк Берналь и Фермин Лопес. У "Ньюкасла" два мяча забил Антони Эланга. Каталонцы в третий раз подряд примут участие в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Безумный матч. В первом тайме мы показали не лучший футбол, но затем действовали намного лучше. Третий гол придал нам уверенности. Теперь нас ждет противостояние с "Атлетико" - это будет очень сложно. Наша команда борется сразу за несколько трофеев. Посмотрим, чем все это закончится", - сказал главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик.

У "Барселоны" будет шанс взять реванш у "Атлетико" за недавнее поражение в полуфинальной битве в Кубке Испании: мадридцы оказались сильнее, разгромив соперника дома 4:0 и уступив в гостях 0:3.

Под вопросом был выход в 1/4 финала "Ливерпуля". Английская команда переживает непростой период: на прошлой неделе "красные" сначала проиграли в Турции "Галатасараю" (0:1), после чего потеряли очки в домашнем матче чемпионата с "Тоттенхэмом" (1:1), пропустив на последних минутах.

В британских СМИ писали, что будущее главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота во многом зависело от ответной игры с "Галатасараем". В решающий момент "мерсисайдцы" проявили себя с наилучшей стороны, забив четыре безответных мяча в ворота соперника - 4:0. Отличились Доминик Собослаи, Юго Экитике, Райан Гравенберх и Мохаммед Салах. Кстати, Салах мог оформить дубль, но не реализовал пенальти на 45-й минуте. Как бы то ни было, "Ливерпуль" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за четыре года.

В двух остальных матчах дня "Атлетико" проиграл в Лондоне "Тоттенхэму" (2:3), но вышел в 1/4 финала благодаря крупной домашней победе (5:2), а "Бавария" во второй раз разгромила итальянскую "Аталанту" - 6:1 и 4:1.