Футболисту «Галатасарая» отрезало часть пальца

В матче против "Ливерпуля" сразу два игрока турецкого "Галатасарая" получили серьезные травмы. Защитник Ноа Ланг лишился части пальца, а нападающий Виктор Осимхен получил перелом руки.

В среду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома принимал турецкий "Галатасарай". Встреча завершилась победой хозяев 4:0, но запомнится она жутким происшествием с игроком гостей.

Защитник из Нидерландов Ноа Ланг врезался в рекламный щит, а его палец застрял между конструкциями. Футболист испытывал жуткую боль и медикам пришлось даже прибегнуть к помощи кислородного баллона, чтобы он не потерял сознание.

В итоге Ланг лишился части пальца и под аплодисменты трибун был отправлен в больницу. Там ему провели операцию, но пока нет информации, удалось ли врачам пришить часть пальца обратно.

Также в матче против "Ливерпуля" перелом руки получил форвард турецкого клуба Виктор Осимхен. В начале встречи он столкнулся с игроком хозяев Ибраимой Конате, а в перерыве был заменен.

После матча стало известно, что у игрока сборной Нигерии перелом правого предплечья, ему был наложен гипс.