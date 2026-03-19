Тренер «Крыльев Советов» рассказал, сыграет ли Раков в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в эфире «Матч ТВ» рассказал, что нападающий самарской команды Вадим Раков на небольшой отрезок времени может выйти на матч Кубка России против московского «Локомотива».
Встреча первого этапа ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России пройдет в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени. Раков впервые с ноября 2025 года включен в заявку команды, он начнет игру на скамейке запасных. В декабре 21‑летний футболист, права на которого принадлежат «Локомотиву», перенес операцию на ноге.
— Вадим Раков и Джимми Марин впервые попадают в заявку этой весной. Как их здоровье, насколько они готовы, рассчитываете ли на них?
— Понятно, что они не в оптимальном состоянии, только приступили к работе в общей группе. У Марина не слишком большой пропуск тренировок был, у Ракова в этом плане чуть больше больничных дней. Возможно, на каком‑то небольшом отрезке они появятся на поле.
— Кубок остается приоритетной задачей?
— Конечно. Всегда так было и остается. Пока мы в этом турнире, хотим пройти дальше, — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».
