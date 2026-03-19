Президент Федерации футбола Ирана: мы будем бойкотировать США, но не ЧМ

Сборная Ирана не планирует отказываться от участия в чемпионате мира‑2026, даже если не сможет сыграть на территории США, заявил президент Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Тадж.

В конце февраля вооруженные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции против исламской республики. Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали ранее заявил, что сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира‑2026. Позднее президент США Дональд Трамп отметил, что сборную Ирана будут рады видеть на турнире, однако выразил обеспокоенность за ее безопасность. Также сообщалось, что иранская сторона обсуждает с Международной федерацией футбола (ФИФА) возможный перенос матчей команды в Мексику.

— Национальная сборная проводит тренировочный сбор в Турции, и мы также сыграем там два товарищеских матча. Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира, — приводит слова Таджа Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars.

Согласно жеребьевке, сборная Ирана на групповом этапе чемпионата мира‑2026 должна сыграть с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта, все матчи запланированы на территории США.