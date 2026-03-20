Булыкин объяснил, в каком случае ЦСКА уволит Челестини

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «Матч ТВ» предположил, что руководство ЦСКА примет решение об увольнении главного тренера Фабио Челестини, если команда проиграет еще две‑три игры.

© ПФК ЦСКА

Челестини работает в ЦСКА с лета 2025 года. Москвичи в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России в гостях проиграли «Краснодару» (0:4) и по сумме двух игр опустились в Путь регионов. В РПЛ армейцы занимают пятое место в турнирной таблице. В последних трех турах команда Челестини не смогла набрать очков.

— Челестини уволят, если ЦСКА проиграет ближайшие две‑три игры. Видно, что тренер не соответствует уровню команды, результат не приносит. А самое главное в работе тренера — результат. Две‑три проигранных игры и руководство начнет делать выводы. После них поймет, что тренер и новые трансферы были не такими хорошими, как их преподносили, — сказал Булыкин «Матч ТВ».

В матче 22‑го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграет с махачкалинским «Динамо» в субботу, 21 марта.