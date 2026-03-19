Нападающий «Галатасарая» получил перелом руки в матче с «Ливерпулем»

Нигерийскому нападающему «Галатасарая» Виктору Осимхену диагностирован перелом руки по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает пресс‑служба турецкой команды.

Встреча состоялась в Ливерпуле в среду и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Осимхен получил повреждение в первом тайме, после оказания медицинской помощи он смог продолжить матч, но в перерыве был заменен. После встречи нигериец отправился в больницу, где подтвердился перелом правого предплечья, решение о хирургическом вмешательстве будет принято после дальнейшего обследования.

В четвертьфинал турнира по итогам двух матчей вышел «Ливерпуль» (0:1, 4:0).

27‑летний Осимхен в нынешнем сезоне сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 7 результативных передач.