Игрок «Динамо» Мх высказался о поражении от «Зенита»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал поражение своей команды в матче полуфинала Пути регионов Кубка России с «Зенитом» (0:1).

© ФК "Зенит"

«На любом другом стадионе это не пенальти. Не скажу, что оно переломило игру. Конечно, «Зенит» все равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому», — заявил Кагермазов.

В конце первого тайма Кагермазов и 18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков участвовали в стыке, после которого хавбек сине-бело-голубых упал на газон. Позже в дело вмешался ВАР, главный арбитр встречи посмотрел повтор момента и решил поставить пенальти.

Единственный мяч в этой встрече забил колумбийский форвард петербурского клуба Дуран. Это второй гол нападающего в составе сине-бело-голубых. Первый мяч был забит в матче 21-го тура со «Спартаком» (2:0), тогда южноамериканский футболист тоже реализовал пенальти.

Таким образом, махачкалинское «Динамо» вылетело из Кубка России, а «Зенит» прошел в следующую стадию, где команд Сергея Семака на домашнем стадионе сыграет со «Спартаком».