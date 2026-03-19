Канчельскис предположил, кто станет чемпионом России

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

- У нас есть две команды: "Зенит" и "Краснодар". "Зенит" станет чемпионом, "Краснодар" — вторым. А третье я уже не знаю — непредсказуемо, - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".

По итогам 21 сыгранного тура "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 46 набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 45 баллами в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив", набравший 41 очко.

Напомним, что по итогам прошлого сезона краснодарцы впервые в истории стали чемпионами России, петербуржцы завоевали серебряные медали.