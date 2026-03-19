Российский тренер Сергей Юран может продолжить карьеру в Турции.

По словам Юрана, его агенты ведут переговоры с турецким "Аланьяспором".

- Слухи, что я могу возглавить "Аланьяспор"? Сейчас агенты занимаются этим вопросом — ведут переговоры. Это не такое быстрое дело, - приводит слова Юрана Sport24.

В 2025 году Сергей Юран был главным тренером турецкого "Серик Беледиеспора", в составе которого выступало несколько российских футболистов. Ранее он занимал аналогичный пост в "Пари НН", "Химках", "СКА-Хабаровске" и ряде других российских клубов, а также работал в Армении, Азербайджане, Казахстане, Эстонии и Латвии.