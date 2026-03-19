«Галатасарай» потребует от УЕФА компенсацию

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» планирует подать иск о компенсации против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после того, как полузащитник Ноа Ланг получил травму пальца в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

В среду «Галатасарай» со счетом 0:4 проиграл на выезде «Ливерпулю» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 26‑летний Ланг вышел на замену после перерыва, а на 80‑й минуте матча его унесли с поля на носилках. Футболист сильно травмировал палец руки, врезавшись в рекламный щит, хавбека отправили в больницу. По данным СМИ, Лангу оторвало часть пальца.