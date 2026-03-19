«Галатасарай» потребует от УЕФА компенсацию

«Галатасарай» потребует компенсацию от УЕФА из‑за травмы Ланга
Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» планирует подать иск о компенсации против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после того, как полузащитник Ноа Ланг получил травму пальца в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
В среду «Галатасарай» со счетом 0:4 проиграл на выезде «Ливерпулю» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 26‑летний Ланг вышел на замену после перерыва, а на 80‑й минуте матча его унесли с поля на носилках. Футболист сильно травмировал палец руки, врезавшись в рекламный щит, хавбека отправили в больницу. По данным СМИ, Лангу оторвало часть пальца.
— После матча мы подали жалобу представителям УЕФА по этому вопросу. Они начали расследование. Мы консультируемся с юристами. Мы подадим в УЕФА иск о компенсации. Мы попросим рассмотреть наши претензии по поводу заработной платы. Наш приоритет — здоровье наших игроков. Деньги — второстепенный вопрос, — приводит слова генерального секретаря «Галатасарая» Эрая Язгана HT Spor.