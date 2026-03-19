Игрок "Зенита" назвал легионера, который хорошо владеет русским

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев рассказал, какой легионер "Зенита" очень хорошо говорит по-русски.

© Rusfootball

- Как вы общаетесь с Нино, когда находитесь вместе на поле?

- По-русски или по-английски. Он очень хорошо понимает и знает эти языки. Он очень хорошо говорит по-русски. У нас очень хорошее взаимодействие не только с ним, но и с Дркушичем, и с Алипом. В этом никаких проблем нет вообще, - сказал Дивеев "Спорт-Экспрессу".

Игорь Дивеев стал игроком петербургского "Зенита" в начале января 2026 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых защитник провел 5 матчей, голевыми действиями не отметился.

Нино выступает за петербургский клуб с начала января 2024 года. Всего за "Зенит" он провел 73 матча, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Ранее футболист играл только в бразильских командах.