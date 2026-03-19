Максименко поднялся на вторую строчку по играм за "Спартак" среди вратарей

Александр Максименко поднялся на вторую строчку по играм за "Спартак" среди голкиперов. 28-летний Александр Максименко обошел Владимира Маслаченко по матчам за "Cпартак". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

На счету Максименко 221 игра за красно-белых и второе место в истории среди вратарей клуба. Больше только у Рината Дасаева - 425 матчей.

Максименко - воспитанник "Спартака". За основную команду он выступает с 2018 года. В текущем сезоне игрок провел 23 встречи в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 35 голов и 5 раз отыграл на ноль.