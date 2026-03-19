Сперцян: у Кордобы была дополнительная мотивация в матче с ЦСКА

Сперцян заявил, что у Кордобы была дополнительная мотивация в матче с ЦСКА: «Главное, что мы не велись на провокации»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил «Матч ТВ», что у нападающего команды Джона Кордобы была дополнительная мотивация в матче против ЦСКА.
«Краснодар» во вторник в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России дома разгромил ЦСКА (4:0) и по сумме двух игр (1:3 в первом матче) вышел в следующий раунд турнира. После первой игры в Москве Сперцян попросил рассмотреть поведение болельщиков армейцев на предмет расизма по отношению к Кордобе. КДК РФС изучил обстоятельства инцидента и оштрафовал ЦСКА на миллион рублей.
— Послужил ли для Кордобы дополнительной мотивацией инцидент в первой игре с ЦСКА?
— Конечно, у него была дополнительная мотивация. Самое главное — мы все доказывали именно игрой, не лезли и не велись на провокации.
— Можно сказать, что бились и за Джона в том числе?
— Мы всегда бьемся друг за друга, — сказал Сперцян «Матч ТВ».
В финале Пути РПЛ «Краснодар» сыграет с московским «Динамо». ЦСКА в матче второго этапа полуфинала Пути регионов встретится с победителем пары «Крылья Советов» — «Локомотив».
Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Сперцян заявил, что у Кордобы была дополнительная мотивация в матче с ЦСКА: «Главное, что мы не велись на провокации»
Сперцян заявил, что у Кордобы была дополнительная мотивация в матче с ЦСКА: «Главное, что мы не велись на провокации»
