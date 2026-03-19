Угальде прокомментировал слухи об уходе из "Спартака"

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде прокомментировал слухи о переходе в ПСВ.

"Я ничего об этом не знаю. Сконцентрирован на игре за "Спартак", - сказал Угальде "Спорт-Экспрессу".

Ранее в СМИ появилась информация, что ПСВ заинтересован в трансфере нападающего.

Манфред Угальде выступает за московский "Спартак" с конца января 2024 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 26 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.