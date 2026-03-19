Игрок «Спартака» похвалил «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос о шансах команды на победу в Кубке России.

«Зенит» — хорошая команда, но и «Спартак» — отличный клуб. Мы каждый раз это показываем. Цель остается прежней, выиграть у «Зенита», - заявил Мартинс.

Накануне, «Спартак» выиграл у московского «Динамо» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России — 1:0. По сумме двух матчей (3:5) клуб был вынужден покинуть Путь РПЛ и перейти в Путь регионов, где сыграет в гостях с «Зенитом».

Дата и время встречи будут объявлены позднее.

Примечательно, что команды уже сыграли друг с другом в Санкт-Петербурге меньше недели назад - в субботу, 14 марта в 21-м туре РПЛ: московская команда потерпела поражение со счетом 0:2. Оба мяча в игре были забиты с пенальти - отличились Александр Соболев и Джон Дуран.

На своем поле в матче первого круга чемпионата России «Спартак» сыграл с «Зенитом» вничью - 2:2.