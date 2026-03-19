Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 после завершения ответных матчей 1/8 финала турнира. Так, наибольшие шансы выиграть престижнейшее клубное европейское соревнование по оценкам Opta у лондонского «Арсенала» (29,73%).

Полный список претендентов на победу в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

1. «Арсенал» – 29,73%.

2. «Бавария» – 18,33%.

3. «Барселона» – 15,66%.

4. «ПСЖ» – 11,87%.

5. «Реал» Мадрид – 9,85%.

6. «Ливерпуль» – 7,12%.

7. «Атлетико» – 4,41%.

8. «Спортинг» – 3,03%.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».